Mesud Pezeşkiyan Duşanbe’ye gitti

Pezeşkiyan, Duşanbe’ye varmasının ardından Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından havaalanında karşılandı. Duşanbe’ye varır varmaz, Emir İsmail Samani Anıtı’na çelenk bırakarak anma törenine katıldı.

Yarın düzenlenecek resmi karşılama töreninin ardından, İran Cumhurbaşkanı’nın Tacik mevkidaşı ile ikili, bölgesel ve uluslararası konular üzerine görüşmeler yapması planlanıyor.

Bu ziyarette Pezeşkiyan'a, Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, Ekonomi Bakanı Abdunnasır Hemmati, Tarım Bakanı Gulamrıza Nuri Kızılçe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin eşlik ediyor.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî’nin verdiği bilgilere göre, bu ziyaret sırasında İran’ın Tacikistan’daki bir kültür merkezinin yeniden açılışı ile İran Kızılayı Sağlık Merkezi’nin açılışı yapılacak.

İran’ın Tacikistan Büyükelçisi Alireza Hakikiyan, ziyaretin detaylarını aktararak, bu kapsamda 300’den fazla İranlı ve Tacik iş insanı ve yatırımcının katılımıyla ortak ticaret, yatırım ve turizm konferansının düzenleneceğini belirtti. Bu etkinlik, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ve ticari alışverişleri artırmayı amaçlıyor.

Ziyaretin yan programları arasında İran ve Tacikistanlı şair ve edebiyatçıların katılımıyla Akademi ve Yazarlar Birliği iş birliğiyle bir bilimsel oturum ve şiir gecesi de yer alacak. Ayrıca, Fars Dili ve Edebiyatı Araştırma Enstitüsü’nün yeniden açılması ve Cumhurbaşkanı’nın Tacikistan’da yaşayan İranlılarla bir araya gelmesi de programda yer alıyor.

Bu ziyaretin ardından İran Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet, İran ile Rusya arasında kapsamlı iş birliği anlaşmasının imzalanması amacıyla Moskova’ya gidecek.