Pezeşkiyan: Komşularla ilişkilerin geliştirilmesini ve güçlendirilmesini kararlılıkla sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bugün Tahran Mehrabad Havalimanı’ndan Tacikistan’a hareketinden önce yaptığı açıklamada, “Dil ve ortak bir tarihe sahip olduğumuz komşu Tacikistan’a yapacağımız bu ziyarette su, tarım, bilim, kültür, sanayi, ticaret, ulaşım ve madencilik alanlarında ortak iş birliği anlaşmaları imzalanacak ve bu ülkeyle ilişkilerimizi daha da derinleştirmeye çalışacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı, Rusya ve Tacikistan’a yapılacak ziyaretlerin, bu iki ülkenin cumhurbaşkanlarının resmi davetine yanıt olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

Pezeşkiyan, Rusya ziyareti sırasında da ekonomi, bilim, sanayi, tarım ve güvenlik konularını kapsayan kapsamlı bir stratejik belge imzalanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı, diğer komşu ülkelerle kapsamlı iş birliği anlaşmalarının imzalanmasının da takip edildiğini ifade ederek, böyle bir belgenin Irak ile de imzalanacağını ve bunun ilişkilerin iyileştirilmesi, tecrübelerin paylaşılması, nihayetinde ise bölge ülkeleri arasında daha fazla uyum ve iş birliği sağlanması amacıyla yapılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan açıklamalarının devamında “Ulaşım, enerji, kültür, bilim ve sanayi alanlarında bölgesel iş birliğinin genişlemesinin sürdürülmesiyle sorunlarımızı çözebiliriz ve Amerika’nın bölgedeki ülkelere karşı uygulamaya çalıştığı baskılar kendiliğinden etkisiz hale gelecektir” ifadelerini kullandı.