Hamas ve Fetih: Filistin Yönetimi tüm kırmızı çizgileri aşmıştır

Bu iki direniş grubu, Cenin Kampı’nda düzenlenen ortak basın toplantısında, Filistin Yönetimi’nin Cenin Kampı’nı su, elektrik ve eğitim gibi temel ihtiyaçlardan tamamen mahrum bıraktığını ifade etti.

Hamas ve Fetih'in askeri kanatları, tüm Filistinli yetkililere çağrıda bulunarak, bu kampta yaşanan zulme son verilmesi için sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi.

Açıklamada, sabırlarının tükenmek üzere olduğunu vurgulayan Kassam ve El-Aksa Tugayları, Filistin Yönetimi’nin durumu geri dönüşü olmayan ve belirsiz sonuçlar doğuracak bir noktaya getirmemesi gerektiğini belirtti.

Filistin Yönetimi'nin güvenlik güçleri, iki aydır Cenin Kampı’na yönelik saldırılarını yoğunlaştırmış ve şimdiye kadar sekiz Filistinli bu saldırılarda şehit oldu.