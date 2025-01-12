Dün İsmail Bekaî sosyal medya hesabında "Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu görevine başlamasından dolayı tebrik ediyoruz." paylaşımında bulundu.
"Biz ona Venezuela'nın büyük ülkesine ve halkına hizmetinizde başarılar diliyor, İran ve Venezuela gibi iki ülkenin iyiliği için seçilmiş hükümetle işbirliği yapmaya ve iki ülke arasındaki kapsamlı ilişkileri derinleştirmeye istekliyiz." ifadesine dikkat çeken Bekaî "İran, ABD'nin Venezuela'ya yönelik acımasız müdahaleleri ve tek taraflı, yasadışı yaptırımları karşısında Venezuela halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu ilan eder." ifadesinin de altını çizdi.
Bekaî: İran ve Venezuela arasındaki kapsamlı ilişkilerin derinleştirilmesinden yanayız
Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya başarılar dileyerek, "İran ve Venezuela gibi iki ulusun iyiliği için ve iki ülke arasındaki kapsamlı ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde seçilmiş hükümetle işbirliği yapmaya istekliyiz." açıklamasında bulundu.
Dün İsmail Bekaî sosyal medya hesabında "Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu görevine başlamasından dolayı tebrik ediyoruz." paylaşımında bulundu.
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