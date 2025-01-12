Bekaî: İran ve Venezuela arasındaki kapsamlı ilişkilerin derinleştirilmesinden yanayız

Dün İsmail Bekaî sosyal medya hesabında "Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu görevine başlamasından dolayı tebrik ediyoruz." paylaşımında bulundu.

"Biz ona Venezuela'nın büyük ülkesine ve halkına hizmetinizde başarılar diliyor, İran ve Venezuela gibi iki ülkenin iyiliği için seçilmiş hükümetle işbirliği yapmaya ve iki ülke arasındaki kapsamlı ilişkileri derinleştirmeye istekliyiz." ifadesine dikkat çeken Bekaî "İran, ABD'nin Venezuela'ya yönelik acımasız müdahaleleri ve tek taraflı, yasadışı yaptırımları karşısında Venezuela halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu ilan eder." ifadesinin de altını çizdi.