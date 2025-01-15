Pezeşkiyan: İran'ın hiç kimseye suikast gibi bir planı olmadı + video

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bu röportaj sırasında kendisine yöneltilen "Diplomasiyi tehdit edebilecek muhtemel risklerden biri, ABD’nin İran’ın Donald Trump’ı öldürmek için bir planı olduğuna inanması olabilir. Böyle bir plan var mıydı?" sorusuna "Bölgede, Avrupa’da ve diğer yerlerde gördüğümüz tüm suikastlerde İranlılara dair bir iz var mı? Hiçbir bağlantı kurulabilir mi? Kesinlikle hayır!" cevabını verdi.

Pezeşkiyan, "Trump’ı öldürmek için İran’ın hiçbir zaman bir planı olmadığını mı söylüyorsunuz?" şeklindeki başka bir soruya ise "Kesinlikle hayır! Trump’a yönelik komplo olarak ifade edilen şey, İsrail ve diğer bazı ülkelerin İran’a karşı düşmanlığı yaymak için kurguladığı bir senaryodur." dedi.

Cumhurbaşkanı, "Donald Trump’ı öldürmek için bir eylemde bulunulmayacağına dair söz verebilir misiniz?" sorusuna ise "Başından beri böyle bir niyetimiz olmadı, bundan sonra da olmayacak." yanıtın verdi.