Caydırıcılık gücü artırıldı, düşmanların boş hayallerine İran’dan kesin cevap

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi ve Savunma ve Silahlı Kuvvetler Destek Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade’nin katılımıyla 1000 stratejik insansız hava aracının (İHA) eklenmesine tanık olduk. Bu İHA’ların, zırh delici ve radar görünmezlik özelliklerine sahip olduğu belirtilirken, bu durum İran’ın caydırıcılık gücü ve kapasite artırma konusunu yeniden iç ve dış medyanın gündemine taşıdı. Ordu ve Savunma Bakanlığı tarafından tasarlanıp üretilen bu İHA’ların, Tuğamiral Habibullah Siyari’nin ifadesine göre yüksek gizlilik kabiliyeti, büyük patlayıcı gücü, uzun menzil ve hassas vuruş yeteneği bulunuyor.

Bununla birlikte, daha önce 11 Ocak'ta Tümgeneral Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları’nın füze üssü ziyaret sırasında “Düşman, sistemimizde siyasi iradenin onların aşırı taleplerine, hâkimiyet isteklerine ve saldırganlıklarına karşı koymada kesin ve eksiksiz olduğunun farkında olmalıdır. Ayrıca, bu siyasi iradeyi gerçekleştirmek için caydırıcı ve savunma gücüne sahip komutanların ve savaşçıların kararlılığı da tamdır." vurgusunda bulunmuştu.