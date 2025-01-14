İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi ve Savunma ve Silahlı Kuvvetler Destek Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade’nin katılımıyla 1000 stratejik insansız hava aracının (İHA) eklenmesine tanık olduk. Bu İHA’ların, zırh delici ve radar görünmezlik özelliklerine sahip olduğu belirtilirken, bu durum İran’ın caydırıcılık gücü ve kapasite artırma konusunu yeniden iç ve dış medyanın gündemine taşıdı. Ordu ve Savunma Bakanlığı tarafından tasarlanıp üretilen bu İHA’ların, Tuğamiral Habibullah Siyari’nin ifadesine göre yüksek gizlilik kabiliyeti, büyük patlayıcı gücü, uzun menzil ve hassas vuruş yeteneği bulunuyor.
Bununla birlikte, daha önce 11 Ocak'ta Tümgeneral Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları’nın füze üssü ziyaret sırasında “Düşman, sistemimizde siyasi iradenin onların aşırı taleplerine, hâkimiyet isteklerine ve saldırganlıklarına karşı koymada kesin ve eksiksiz olduğunun farkında olmalıdır. Ayrıca, bu siyasi iradeyi gerçekleştirmek için caydırıcı ve savunma gücüne sahip komutanların ve savaşçıların kararlılığı da tamdır." vurgusunda bulunmuştu.
Caydırıcılık gücü artırıldı, düşmanların boş hayallerine İran’dan kesin cevap
Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine yeni ekipmanların eklenmesi ve savunma tatbikatlarının düzenlenmesi, düşmanların boş hayallerine kesin bir yanıt ve onların düşünce ve hayallerini boşa çıkarma girişimi olarak değerlendirildi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi ve Savunma ve Silahlı Kuvvetler Destek Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade’nin katılımıyla 1000 stratejik insansız hava aracının (İHA) eklenmesine tanık olduk. Bu İHA’ların, zırh delici ve radar görünmezlik özelliklerine sahip olduğu belirtilirken, bu durum İran’ın caydırıcılık gücü ve kapasite artırma konusunu yeniden iç ve dış medyanın gündemine taşıdı. Ordu ve Savunma Bakanlığı tarafından tasarlanıp üretilen bu İHA’ların, Tuğamiral Habibullah Siyari’nin ifadesine göre yüksek gizlilik kabiliyeti, büyük patlayıcı gücü, uzun menzil ve hassas vuruş yeteneği bulunuyor.
İlgili haberler
-
Hava Savunma İktidarı Tatbikatı / Fordo ve Hendab'da düşman hava araçlarının imhası
Tahran, İRNA - 2023 Hava Savunma İktidarı Tatbikatı'nın ilk aşamasında, düşman uçaklarının…
-
Orduya yeni stratejik İHA ve gemiler eklendi
Tahran, İRNA – Ordu Genelkurmay Başkanı ve Koordinatör Yardımcısı, Drone Birimi'ne bin adet…
-
General Şeyhiyan: Yerli anti-balistik sistem yakında tanıtılacak
Tahran, İRNA - Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Hava Savunma Komutanı, İran İslam…
-
İran'ın savunma başarıları 2024 Vietnam Savunma Fuarı'nda sergilenecek
Tahran, İRNA- 19-22 Aralık tarihleri arasında Hanoi'de düzenlenecek olan 2024 Vietnam Uluslararası…
yorumunuz