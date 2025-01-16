Gazze'de şehit sayısı 46.788'e yükseldi/ Ateşkes anlaşmasından sonra 77 kişi daha şehit oldu

Bakanlık, son 24 saat içinde İsrail rejimi saldırılarında 81 Filistinlinin şehit olduğunu ve 188 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlık verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Siyonist rejimin saldırılarında şehit olanların sayısı 46 bin 788'e, yaralıların sayısı ise 110 bin 453'e ulaştı.

Aynı zamanda Gazze Sivil Savunma Örgütü, Çarşamba gecesi Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasından bu yana aralarında 21 çocuk ve 25 kadının bulunduğu 77 Filistinlinin daha şehit olduğunu ve 250'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Gazze'ye yönelik saldırılar, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al-i Sani'nin Çarşamba gecesi yerel saatle (Doha) Gazze'de ateşkes anlaşması sağlandığını açıklamasına rağmen devam ediyor.

Al-i Sani, anlaşmanın Pazar günü 19 Ocak'tan itibaren yürürlüğe gireceğini ve Hamas'ın 33 esiri serbest bırakacağı, karşılığında da Filistinli esirlerin serbest bırakılacağını belirtmişti.