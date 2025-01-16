16 Oca 2025 12:24
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İslam Devrimi Lideri: Halkın sabrı ve Filistin direnişi Siyonist rejimi geri çekilmeye zorladı

16 Oca 2025 12:24
News ID: 85721383
İslam Devrimi Lideri: Halkın sabrı ve Filistin direnişi Siyonist rejimi geri çekilmeye zorladı

Tahran, İRNA - İslam Devrimi Lideri Gazze'de ateşkes ilan edildikten sonra bir değerlendirmede bulunarak "Halkın sabrı ve direnişi ile Filistin'in direnişi Siyonist rejimi geri çekilmeye zorladı." dedi.

Gazze'de ateşkes ilanının ardından sosyal ağlardaki KHAMENEI.IR medya hesapları, İslam Devrimi Lideri'nin açıklama metnini farklı dillerde yayınladı.

Açıklamanın tam metni:

Bugün dünya Gazze halkının sabrının ve Filistin direnişinin duruşunun Siyonist rejimi geri çekilmeye zorladığını anlamıştır.
Bir gün Siyonist bir grubun binlerce kadın ve çocuğu en iğrenç suçlarla öldürdüğünü ve sonunda yenilgiye uğradığını kitaplara yazacaklar.

Ayetullah Hamaney

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