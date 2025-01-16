Gazze'de ateşkes ilanının ardından sosyal ağlardaki KHAMENEI.IR medya hesapları, İslam Devrimi Lideri'nin açıklama metnini farklı dillerde yayınladı.
Açıklamanın tam metni:
Bugün dünya Gazze halkının sabrının ve Filistin direnişinin duruşunun Siyonist rejimi geri çekilmeye zorladığını anlamıştır.
Bir gün Siyonist bir grubun binlerce kadın ve çocuğu en iğrenç suçlarla öldürdüğünü ve sonunda yenilgiye uğradığını kitaplara yazacaklar.
Ayetullah Hamaney
İslam Devrimi Lideri: Halkın sabrı ve Filistin direnişi Siyonist rejimi geri çekilmeye zorladı
Tahran, İRNA - İslam Devrimi Lideri Gazze'de ateşkes ilan edildikten sonra bir değerlendirmede bulunarak "Halkın sabrı ve direnişi ile Filistin'in direnişi Siyonist rejimi geri çekilmeye zorladı." dedi.
Gazze'de ateşkes ilanının ardından sosyal ağlardaki KHAMENEI.IR medya hesapları, İslam Devrimi Lideri'nin açıklama metnini farklı dillerde yayınladı.
İlgili haberler
-
Hamas: Ateşkes anlaşması, Filistin halkının ve Gazze'deki kahraman mücahitlerin direnişinin sonucudur
Tahran, İRNA - Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), ateşkes anlaşmasının, Filistin halkının…
-
Siyonist rejim ateşkesin ilanından sonra da Gazze'deki bombardımanlarını sürdürdü
Tahran, İRNA - Siyonist rejimin savaş uçakları, Çarşamba gecesi Batı Şeria'daki Cenin kampı…
-
İran Lideri: Biz, Filistin'deki, Lübnan'daki ve Yemen'deki direnişi destekleyeceğiz
İran Lideri: Biz, Filistin'deki, Lübnan'daki ve Yemen'deki direnişi destekleyeceğiz
-
İran Lideri: Filistin'i, Lübnan'ı, Yemen'i destekliyoruz
İran Lideri: Filistin'i, Lübnan'ı, Yemen'i destekliyoruz
-
İslam İnkılabı Lideri: Hak Cephesi’nin zaferi kesindir
Tahran, İRNA – İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney, DAEŞ’e karşı verilen mücadelede dökülen…
yorumunuz