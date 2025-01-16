İslam Devrimi Lideri: Halkın sabrı ve Filistin direnişi Siyonist rejimi geri çekilmeye zorladı

Gazze'de ateşkes ilanının ardından sosyal ağlardaki KHAMENEI.IR medya hesapları, İslam Devrimi Lideri'nin açıklama metnini farklı dillerde yayınladı.



Açıklamanın tam metni:



Bugün dünya Gazze halkının sabrının ve Filistin direnişinin duruşunun Siyonist rejimi geri çekilmeye zorladığını anlamıştır.

Bir gün Siyonist bir grubun binlerce kadın ve çocuğu en iğrenç suçlarla öldürdüğünü ve sonunda yenilgiye uğradığını kitaplara yazacaklar.



Ayetullah Hamaney