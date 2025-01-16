Siyonistler: Netanyahu Hamas'a karşı yenilgi anlaşmasını imzaladı

İsrail Hayum gazetesi muhabiri Ariel Kahana, Netanyahu'nun bir yıl dört ay süren savaşın ardından Hamas'ı yenmeyi başaramadığını, İsrail Başbakanı'nın anlaşmayı kötü bir zamanda kabul ettiğini ve bunu Hamas'ın mutlak zaferi ve yıkımı yönündeki açıklamalarına aykırı olarak yaptığını belirterek "Netanyahu göz açıp kapayıncaya kadar ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a teslim oldu ve geri çekildi." dedi.

Siyasi açıdan aktif ve sağcı bir Siyonist olan Adam Gould " Sadece aptallar ve gerçeğe gözlerini kapatanlar, her şeyi güzel göstermeye çalışırlar." dedi.

Siyonist rejimin kabine üyesi ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de bu anlaşmayı İsrail'in iç güvenliği açısından tehlikeli ve kötü olarak nitelendirdiği açıklamasında " Bu anlaşma, savaşta elde ettiğimiz, en iyi kahramanlarımızın, askerlerimizin feda edildiği büyük kazanımlarımızı elimizden alıyor, kanımıza mal oluyor ve biz buna şiddetle karşıyız." dedi.