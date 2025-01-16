Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin halkına selam gönderdiği ve Gazze'deki ateşkes anlaşmasını kutladığı paylaşımında " Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyor ve şehitlerin ruhuna selam gönderiyoruz." ifadesine yer verdi.
Kalibaf, 15 aylık kahramanca direnişin Siyonist rejimin stratejik hedeflerine ulaşmasını engellediğini vurguladı.
Meclis Başkanı mesajını "Dünya, suçlu rejimi cezalandırmak ve Filistin milletinin yaralarını sarmak için harekete geçmelidir." ifadeleriyle sonlandırdı.
Dünya Siyonist rejimi cezalandırmalı
Tahran, İRNA - İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılayarak, dünyanın suçlu Siyonist rejimi cezalandırması ve Filistin milletinin yaralarını sarması gerektiğini söyledi.
Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin halkına selam gönderdiği ve Gazze'deki ateşkes anlaşmasını kutladığı paylaşımında " Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyor ve şehitlerin ruhuna selam gönderiyoruz." ifadesine yer verdi.
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