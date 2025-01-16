Dünya Siyonist rejimi cezalandırmalı

Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin halkına selam gönderdiği ve Gazze'deki ateşkes anlaşmasını kutladığı paylaşımında " Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyor ve şehitlerin ruhuna selam gönderiyoruz." ifadesine yer verdi.

Kalibaf, 15 aylık kahramanca direnişin Siyonist rejimin stratejik hedeflerine ulaşmasını engellediğini vurguladı.

Meclis Başkanı mesajını "Dünya, suçlu rejimi cezalandırmak ve Filistin milletinin yaralarını sarmak için harekete geçmelidir." ifadeleriyle sonlandırdı.