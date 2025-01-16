16 Oca 2025 09:29
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News ID: 85721182
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Hamas: Ateşkes anlaşması, Filistin halkının ve Gazze'deki kahraman mücahitlerin direnişinin sonucudur

16 Oca 2025 09:29
News ID: 85721182
Hamas: Ateşkes anlaşması, Filistin halkının ve Gazze'deki kahraman mücahitlerin direnişinin sonucudur

Tahran, İRNA - Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), ateşkes anlaşmasının, Filistin halkının efsanevi direnişi ve Gazze Şeridi'ndeki kahraman mücahitlerin 15 aydan fazla süren mücadelesinin bir sonucu olduğunu açıkladı.

Hamas, yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının ve Gazze'deki savaşın durmasının, Filistin halkı, direniş, İslam ümmeti ve dünyadaki özgürlük mücadelecileri için bir başarı olduğunu ve düşmanla mücadelede özgürlüğe ve vatanlarına dönmeye doğru ilerleme yolunda bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
Hamas, bu anlaşmanın, sabırlı ve dirençli Gazze halkına karşı düşmanın saldırganlığını ve savaşını durdurma ve onlara karşı yapılan soykırım savaşını sona erdirme konusundaki sorumluluğundan kaynaklandığını ifade etti.
Hamas, bu açıklamada, Gazze ile dayanışma gösteren ve Filistin halkını destekleyen, işgalci düşmanı ve suçlarını ifşa eden ve savaşı durdurmada rol oynayan tüm resmi ve sivil şahsiyetlere teşekkür etti.
Hareket ayrıca, bu anlaşmaya ulaşmak için yoğun çaba gösteren Katar ve Mısır'a özel olarak şükranlarını bildirdi.

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