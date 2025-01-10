Tarım Bakanı: Türkiye'nin gümrük sorunlarını çözmeye çalışıyoruz

Ekonomik heyetin başında Türkiye'ye giden Golamrıza Nuri Kızılce "Hükümetin,Tarım Bakanlığı'nın ve diplomatik sistemin çabası Türkiye başta olmak üzere komşu ülkelerle ilişkileri genişletmektir. Dolayısıyla 180'den fazla ekonomi aktivistinin coşkulu bir şekilde bu geziye katılması, İran özel sektörünün bu yönde eskisinden daha güçlü bir adım atmaya hazır olduğunu gösteriyor." açıklamasında bulundu.

İranlı ihracatçılar için Türk gümrük sorunlarını çözme arayışına işaret eden Nuri "14. Hükümetin kriteri ve vaadi hukuka uymaktır, keyfi direktiflere engel olmalıyız ki ihracatçılarımızın itibarıns zarar gelmesin. 14. Hükümetin ihracat politikaları şeffaf bir şekilde açıklanacaktır."ifadesine dikkat çekti.

Nuri Kızılce, İranlı ve Türk yetkililerin kararlılığının ikili işbirliğinde etkili olduğuna değinerek "Tarım alanında İran ve Türkiye'nin pek çok ortak noktası var. Tarımsal ilişkilerimiz yüksek olan ülkelerle ekonomik istişarelerde bulunmak üzere Tarım Bakanlığı uzmanlarından faydalanılması konusunda Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon sağladık." diye ekledi.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ise "Türkiye'de bu düzeyde ekonomi aktivistlerinin varlığı takdire şayandır, bu iki ülkenin en büyük ekonomik buluşmalarından biridir." dedi.

Habibullazade İran-Türkiye'nin ticaret hacminin% 20'sinden fazlasının tarıma adanmış olduğuna işaretle "2025 yılının 9 ayında İran ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 14 milyar doları aştı." vurgusunda bulundu.