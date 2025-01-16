İran Dışişleri Bakanlığı'nın Gazze'deki ateşkes anlaşması aakkındaki bildirisi

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Bismillahirrahmanirrahim



İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, tarih boyunca en büyük soykırımlardan ve nüfus transferlerinden birine karşı Filistin'in kahraman ve dayanıklı halkının direnci, cesareti ve azmi sayesinde elde edilen Gazze'deki ateşkes anlaşmasının, Filistin halkı için tarihi bir zafer olduğunu görmektedir ve Gazze halkının zorunlu göçe karşı direnişi ve onurlu mücadelesinin bir sonucu olan bu anlaşmayı bölgede ve dünyadaki direniş yanlıları ve destekçilerine tebrik etmektedir.

İşgalci ve soykırımcı İsrail rejimi, 15 aydan fazla bir süredir uluslararası hukukun temel ilkelerini, insan haklarını ve insani hukuku açıkça ihlal ederek, en ağır savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları işlemiştir. İsrail, 80 yıl önce sömürgeci güçlerin desteği veya sessizliğiyle başlatılan 'Filistin'i yok etme' planını daha önce görülmemiş bir vahşetle uygulamaya çalışmıştır. Sivilleri, özellikle kadınları ve çocukları vahşice katletmek, evleri ve altyapıları yıkmak, hastaneleri ve okulları imha etmek, mülteci kamplarına ve çadırlara saldırmak, gazetecileri, doktorları ve hemşireleri hedef almak son 15 ayda tekrarlanan suçların sadece bir kısmıdır. Bu suçlar, Filistin'i yok etme ve direniş ruhunu kırma amacıyla işlenmiştir.

Gazze'deki soykırımın durdurulmasıyla birlikte, uluslararası toplum Batı Şeria'daki ciddi insan hakları ihlallerini ve işgalci rejimin Mescid-i Aksa'ya yönelik sürekli saldırılarını daha dikkatli ve duyarlı bir şekilde takip etmelidir. Uluslararası toplum, İsrail'in Filistin'in işgal altındaki topraklarındaki tüm bölgelerinde işlediği suçlara karşı ciddi ve etkili bir şekilde mücadele etmeli ve İsrail rejiminin liderlerinin uluslararası ceza mahkemesinde en ağır uluslararası suçlardan yargılanması için gerekli adımları atmalıdır.