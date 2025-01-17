17 Oca 2025 16:23
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News ID: 85722253
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Rusya Başbakanı Moskova'ya ziyaretiniz tarihidir

17 Oca 2025 16:23
News ID: 85722253
Rusya Başbakanı Moskova'ya ziyaretiniz tarihidir

Moskova, İRNA - Rusya Başbakanı, Cuma günü resmi bir ziyaret için Moskova'da bulunan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüşerek Dr. Pezeşkiyan'a hitaben, "Moskova'ya ziyaretiniz tarihidir" dedi.  

Ria Novosti'ye göre, göre, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdikleri görüşmede "Rusya hükümeti, İran ve Rusya Federasyonu'nun en üst düzeyde alacağı tüm kararların eksiksiz bir şekilde uygulanmasını garanti edecektir." açıklamasında bulundu. 

Rusya Başbakanı, Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin dostluk, karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarını gözetme ilkelerine dayandığını belirterek "Bu ilişkiler geleceğe yöneliktir ve Rusya hükümeti alınan tüm kararların eksiksiz bir şekilde uygulanmasını garanti edecektir. Siz, ikili ilişkilerin takibinde en üst seviyede yer alıyorsunuz" dedi.  

Rusya Başbakanı Moskova'ya ziyaretiniz tarihidir

Mişustin ayrıca, "Rusya ve İran, ulaşım, enerji ve eğitim sektörlerinde aktif olarak çalışmaktadır," ifadelerini kullandı.

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