Rusya Başbakanı Moskova'ya ziyaretiniz tarihidir

Ria Novosti'ye göre, göre, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdikleri görüşmede "Rusya hükümeti, İran ve Rusya Federasyonu'nun en üst düzeyde alacağı tüm kararların eksiksiz bir şekilde uygulanmasını garanti edecektir." açıklamasında bulundu.

Rusya Başbakanı, Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin dostluk, karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarını gözetme ilkelerine dayandığını belirterek "Bu ilişkiler geleceğe yöneliktir ve Rusya hükümeti alınan tüm kararların eksiksiz bir şekilde uygulanmasını garanti edecektir. Siz, ikili ilişkilerin takibinde en üst seviyede yer alıyorsunuz" dedi.

Mişustin ayrıca, "Rusya ve İran, ulaşım, enerji ve eğitim sektörlerinde aktif olarak çalışmaktadır," ifadelerini kullandı.