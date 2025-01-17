Pezeşkiyan: İran ve Rusya'nın iş birliği, ABD ve Batılıların aşırı taleplerini etkisiz hale getirebilir

Mesud Pezeşkiyan, Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında bugün öğlen saatlerinde Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile bir araya geldi. Bu görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin iki ülke arasındaki ilişkileri genişletme kararlılığını vurgulayarak "Bugün imzalanan anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı, yaklaşmakta olan Hazar Denizi ülkeleri zirvesine de atıfta bulunarak, "Umarım bu zirve sırasında da ilişkileri geliştirme konusundaki müzakerelerimizi ve istişarelerimizi sürdürebiliriz," dedi.

Pezeşkiyan, İran ve Rusya'nın iş birliği potansiyelini çeşitli olarak tanımlayarak "İran ve Rusya, ulaşım, eğitim, ticaret ve diğer alanlarda geniş iş birlikleri gerçekleştirebilir ve bu iş birlikleri, ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımlarını ve aşırı taleplerini etkisiz hale getirebilir." ifadelerini kullandı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de İran Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede, Dr. Pezeşkiyan’ın Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran ile yapılan stratejik anlaşmanın ülkesinin cumhurbaşkanı için önemini vurguladı. Ayrıca, "İran ve Rusya arasındaki ilişkiler genişliyor ve umarım kültürel ortaklıklarımız sayesinde çeşitli alanlarda ilişkilerimizi daha da artırabiliriz" dedi.