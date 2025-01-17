17 Oca 2025 19:32
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News ID: 85722355
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İran ve Rusya'nın ilişkileri hassas, hayati ve stratejiktir

17 Oca 2025 19:32
News ID: 85722355
İran ve Rusya'nın ilişkileri hassas, hayati ve stratejiktir

Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yerel saatle Cuma öğlen saatlerinde Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin hassas, hayati ve stratejik olduğunu belirtti ve bu yönde kararlılıkla durduklarını ifade etti.  

Pezeşkiyan görüşmede şu "Bu, İran İslam Devrimi Lideri'nin bakışı ve tavsiyesidir; bölge, bölge devletleri tarafından yönetilmeli ve idare edilmelidir. Dünyanın öteki ucundan gelip bölgeyi karıştırmalarına ve kendi politikalarını dayatmalarına gerek yok." açıklamasında bulundu. 

İran Cumhurbaşkanı, İran ve Rusya arasındaki iletişim ve iş birliğinin mutlaka bu tür planları başarısızlığa uğratacağını da vurguladı.  

Putin: İran ile kapsamlı stratejik anlaşma ekonomik iş birliğimizi genişletecek 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de görüşmede, Rusya ve İran arasındaki kapsamlı stratejik anlaşmanın iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini geliştireceğini ve ilişkilerin tüm boyutlarına çeşitlilik kazandıracağını söyledi.  

Kremlin’de İran Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin başında Putin, Dr. Mesud Pezeşkiyan'a hitaben "Sizi Moskova'da görmekten mutluyuz. Ziyaretiniz özel bir öneme sahip çünkü bugün sadece ikili iş birliği konularını ele almayacağız, aynı zamanda kapsamlı stratejik anlaşmayı da imzalayacağız." dedi.

Putin ayrıca "İran’ın Devrim Lideri’ne en iyi dileklerimi iletiyorum. İran ve Rusya ilişkilerinde yaşananlar, onun gözetimi ve rehberliği altında gerçekleşiyor." diye ekledi. 

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