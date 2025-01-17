Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Moskova’ya ulaştı

Cumhurbaşkanı Moskova Vnukovo Uluslararası Havalimanı’na vardığında Rusya Enerji Bakanı ve iki ülkenin ortak işbirliği komisyonunun Rus tarafı başkanı Sergey Siviliev, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, iki ülkenin büyükelçileri Kazım Celali ve Aleksey Dedov ile diğer bazı Rus yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanının, Rusya'nın Meçhul Asker Anıtı’na çelenk sunmasının ardından, bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Pezeşkiyan ve Putin başkanlığında İran ve Rusya’nın üst düzey heyetleri arasındaki müzakerelerin ardından, iki ülke cumhurbaşkanları tarafından Tahran ve Moskova arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği anlaşması imzalanacak.

Daha önce, bu belgenin bir önsöz ve 47 maddeden oluştuğu ve tüm ikili ilişkileri kapsadığı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı, bir günlük ziyaretinin devamında Rus iş insanları ve sanayicileriyle bir araya gelecek ve görüşmeler yapacak.

Pezeşkiyan'ın ayrıca, Rusya ulusal televizyon ağına röportaj vermesi de planlar arasında.

Cumhurbaşkanına bu ziyarette dışişleri, ekonomi ve maliye, yol ve şehircilik, petrol, tarım bakanları, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, savunma ve silahlı kuvvetler lojistiği bakan yardımcısı, diğer bazı devlet yetkilileri ile İran-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Mehdi Tuğyani eşlik ediyor.