Irakçi, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin durumuna dikkat çekti

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ve Katar Dışişleri Bakanı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman Al-i Sani, Perşembe akşamı telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması ve ortak ilgi alanlarına dair görüş alışverişinde bulundu.

Irakçi, bu görüşmede, Gazze halkının soykırıma karşı gösterdiği direniş ve direncin sonucu olarak sağlanan ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu süreçte Katar’ın çabaları için teşekkür etti ve uluslararası toplumun, özellikle Gazze'deki Filistin halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi, acil insani yardım gönderilmesi, yerlerinden edilmiş kişilerin durumu ve Siyonist rejimin saldırıları nedeniyle meydana gelen yıkımın yeniden inşa edilmesi konularına daha fazla dikkat gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanı da ateşkes anlaşmasına varan müzakereler süreci hakkında bilgi vererek, son 15 ayda Filistin halkını özellikle destekleyen İran İslam Cumhuriyeti’nin ilkeli duruşuna teşekkür etti.