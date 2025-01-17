Bakan Irakçi, Mısır Dışişleri Bakanı ile Gazze'deki gelişmeleri görüştü

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ve Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Perşembe akşamı yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze'deki gelişmeler, ateşkes anlaşması ve ikili ilişkilerle ilgili konular üzerinde istişarelerde bulundu ve fikir alışverişi yaptı.

Irakçi, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve işgalci rejimin suçlarının durdurulmasına yönelik varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu konuda Mısır'ın çabalarına teşekkür etti ve anlaşmada öngörülen düzenlemelerin tamamen uygulanmasını temenni etti.

Mısır Dışişleri Bakanı da Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu anlaşmanın uygulanmasının Gazze halkının acı ve sıkıntılarının azalmasına yol açmasını umut ettiğini söyledi.