Irakçi: Suriye'deki istikrarsızlık ne İran'ın ne de bölge ülkelerinin yararına

Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaidi, üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a yaptığı ziyarette bu sabah İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ile bir araya geldi ve görüşmelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı, İran-Umman ilişkilerini mükemmel olarak nitelendirdi ve Cumhurbaşkanı'nın iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanması gerekliliğine özel vurgu yaptığını belirtti. Ayrıca, İran'ın özellikle ekonomik, ticari ve enerji alanlarında yeni işbirliği alanları açmaya hazır olduğunu vurguladı ve iki ülke arasında yakında düzenlenecek ortak ekonomik komisyon toplantısının bu konuların ele alınması ve takip edilmesi için uygun bir fırsat olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Suriye'deki gelişmelere değinerek " Suriye'deki istikrarsızlık ve kaos ne İran'ın ne de bölge ülkelerinin yararınadır. İran, Suriye toplumunun tüm siyasi, sosyal ve sivil kesimlerini temsil eden kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Umman Dışişleri Bakanı, Tahran'a yaptığı ziyaretten ve İranlı mevkidaşıyla görüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Umman Sultanı'nın iki komşu ülke arasındaki tarihi ve köklü ilişkilere özel önem verdiğini vurguladı. Ayrıca, Maskat ve Tahran arasındaki örnek ilişkilerin iki milletin çıkarlarını gerçekleştirmek, bölgedeki istikrar, güvenlik ve kalkınmayı sağlamak için daha da genişleyeceğini ümit ettiğini söyledi.

Ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, ulusal egemenliği ve Suriye halkının iradesine saygı konusundaki sorumlu tutumuna teşekkür etti. Ülkesinin, Suriye'nin iç işlerine herhangi bir dış müdahaleyi reddetme, bu ülke halkının kendi kaderini belirleme iradesine saygı ve Suriye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması yönündeki tutumunu vurguladı.

İran İslam Cumhuriyeti ve Umman Dışişleri Bakanları, bölgedeki ve özellikle Suriye'deki gelişmelerin hassasiyeti üzerinde durarak, Tahran, Maskat ve diğer bölge ülkeleri arasında istişare ve diyalogun devamının gerekliliğini ifade etti.