2 Ara 2024 18:43
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News ID: 85677977
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Bekaî: Bölge güvenliği ve istikrarı için asıl tehdit bölge dışı güçlerin askeri varlığıdır

2 Ara 2024 18:43
News ID: 85677977
Bekaî: Bölge güvenliği ve istikrarı için asıl tehdit bölge dışı güçlerin askeri varlığıdır

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî bölge dışı unsurların askeri varlığını, onların askeri üslerini ve siyonist rejimi, bölge güvenliği ve istikrarı için asıl tehdit olarak tanımladı ve ayrıca bu unsurların, İslam ülkelerinin güvenliğini tehdit ettiğini ve bölgeyi istikrarsızlaştırdığını vurguladı.  

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Kuveyt'te düzenlenen 45. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde İran’a ilişkin yapılan açıklamalara tepki göstererek, bu ifadeleri "yapıcı olmayan ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve uluslararası hukuka aykırı iddiaların tekrarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.  

Sözcü, İran’ın Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları üzerindeki egemenliğinin tartışılmaz olduğunu ve bu adaların İran’ın ayrılmaz bir parçası olduğunu yineledi. Ayrıca, “Bu adalar üzerindeki her türlü yabancı hak iddiası, İran’ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlali anlamına gelir” diye ekledi.  

Bekaî “Tarihi ve coğrafi gerçekler, temelsiz iddialarla değiştirilemez” diyerek İran’ın bu adalardaki faaliyetlerinin tamamen ulusal egemenlik haklarına uygun olduğunu belirtti. Ayrıca, İran topraklarında düzenlenen askeri tatbikatlar ve İranlı yetkililerin ziyaretleri gibi konulara yönelik eleştirilerin, İran’ın iç işlerine müdahale anlamına geldiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.  

İran’ın savunma kapasitesine ilişkin iddiaları reddeden Bekaî, İran’ın füze kabiliyetinin tamamen savunma amaçlı olduğunu ve ulusal güvenliği koruma ile bölgesel barışı sağlama amacı taşıdığını ve “Bölgedeki asıl tehdit, bölge dışı güçlerin askeri varlığı ve siyonist rejimin, işgal, saldırganlık ve İslam ülkelerine karşı soykırım eylemleriyle şekillenen politikalarıdır” dedi.

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