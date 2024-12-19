İran'ın savunma başarıları 2024 Vietnam Savunma Fuarı'nda sergilenecek

İran İslam Cumhuriyeti heyeti, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Destek Bakanlığı Sanayi ve Araştırma İşlerinden Sorumlu Yardımcısı General Seyyid Mehdi Ferhi'nin başkanlığında bugün bu fuara katıldı. Heyet, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ve diğer üst düzey Vietnamlı yetkililerin katıldığı fuarın açılış töreninde hazır bulundu.

İran'ın bu etkinlikteki varlığı, savunma ve güvenlik teknolojileri alanında uluslararası iş birliğini genişletme fırsatı sağlarken, ülkenin savunma sanayisinin yüksek yeteneklerini ve ileri İran teknolojilerini ve ekipmanlarını dünyaya tanıtma eğilimini da gösteriyor.

İran ayrıca bu fuar aracılığıyla diğer ülkelerle savunma ilişkilerini güçlendirmeyi, teknoloji transferi ve ortak iş birliğinin geliştirilmesi için bir platform oluşturmayı amaçlıyor.