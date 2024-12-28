General Selami: Yemen halkı, Filistin'i büyük bir onurla savunuyor/ Zafer Yemenlilerin olacak

Tümmgeneral Hüseyin Selami, El-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, Yemen halkının bugüne kadar onur ve şerefle direndiğini, Allah'ın yardımıyla bu direnişi sürdüreceklerini ve sonunda zafer kazanacaklarını vurguladı.

Selami, direnişin zayıflamadığını ve herkesin, Yemenlilerin Filistin'i nasıl onurlu bir şekilde savunduklarına, her Cuma Gazze'ye destek için yürüyüşler düzenlediklerine tanık olduğunu belirtti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, dün (Cuma) yaptığı açıklamada, Filistin halkını desteklemek, Gazze'ye yönelik İsrail rejiminin işlediği suçlara ve Yemen'e yönelik saldırılarına yanıt olarak, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin benzersiz bir askeri operasyon düzenlediğini duyurdu. Bu operasyonda, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nın hipersonik ' Filistin 2' balistik füzesiyle hedef alındığını açıkladı.

Seri ayrıca, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin başka bir insansız hava aracı operasyonunda, Arap Denizi'nde, Sokotra Adası'nın doğusunda bulunan' Santa Ursula' adlı gemiyi birkaç insansız hava aracıyla hedef aldığını belirtti.