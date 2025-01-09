Suriye'nin geleceği hakkında kararlar dış müdahale olmadan alınmalıdır

Emir Said İrevani, Çarşamba günü yerel saatle Güvenlik Konseyi’nde Batı Asya’daki durumla ilgili yapılan toplantıda, İran İslam Cumhuriyeti’nin Suriye’nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü bağlılığını bir kez daha teyit ettiğini ifade etti. Ayrıca Suriye’nin geleceği konusunda kararların yalnızca Suriye halkı tarafından verilmesi gerektiğini yineledi.

İran’ın BM Büyükelçisi, İran’ın tüm etnik, siyasi ve dini grupların temsilini sağlayacak, kapsamlı bir ulusal diyalog ve özgür, adil seçimler yoluyla oluşturulacak kapsayıcı bir hükümeti desteklediklerini belirtti.

İrevani, İran ve Suriye arasındaki dostane ilişkilerin on yıllara dayanan ortak bir tarihe ve güçlü siyasi, kültürel bağlara sahip olduğunu vurgulayarak, bu ilişkilerin karşılıklı çıkarlar ve uluslararası hukuka bağlılık temelinde daha da derinleştiğini söyledi. İran’ın, Suriye ve bölgedeki kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla yapıcı bir rol oynamaya kararlı olduğunu belirten İrevani, bu doğrultuda Birleşmiş Milletler, bölgesel ortaklar ve Suriye halkının iradesini temsil eden Suriye hükümetiyle iş birliği yaptıklarını ifade etti.