9 Oca 2025 09:49
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Suriye'nin geleceği hakkında kararlar dış müdahale olmadan alınmalıdır

9 Oca 2025 09:49
News ID: 85715009
Suriye'nin geleceği hakkında kararlar dış müdahale olmadan alınmalıdır

New York, İRNA – İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani, Suriye konulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında, İran İslam Cumhuriyeti’nin Suriye’de kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını desteklediklerini belirterek, “Suriye’nin geleceği hakkında kararlar yalnızca Suriye halkı tarafından, herhangi bir dış müdahale veya dayatma olmaksızın alınmalıdır” dedi.

Emir Said İrevani, Çarşamba günü yerel saatle Güvenlik Konseyi’nde Batı Asya’daki durumla ilgili yapılan toplantıda, İran İslam Cumhuriyeti’nin Suriye’nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü bağlılığını bir kez daha teyit ettiğini ifade etti. Ayrıca Suriye’nin geleceği konusunda kararların yalnızca Suriye halkı tarafından verilmesi gerektiğini yineledi.

İran’ın BM Büyükelçisi, İran’ın tüm etnik, siyasi ve dini grupların temsilini sağlayacak, kapsamlı bir ulusal diyalog ve özgür, adil seçimler yoluyla oluşturulacak kapsayıcı bir hükümeti desteklediklerini belirtti.

İrevani, İran ve Suriye arasındaki dostane ilişkilerin on yıllara dayanan ortak bir tarihe ve güçlü siyasi, kültürel bağlara sahip olduğunu vurgulayarak, bu ilişkilerin karşılıklı çıkarlar ve uluslararası hukuka bağlılık temelinde daha da derinleştiğini söyledi. İran’ın, Suriye ve bölgedeki kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla yapıcı bir rol oynamaya kararlı olduğunu belirten İrevani, bu doğrultuda Birleşmiş Milletler, bölgesel ortaklar ve Suriye halkının iradesini temsil eden Suriye hükümetiyle iş birliği yaptıklarını ifade etti.

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