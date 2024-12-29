Hamas: Siyonist rejimin Şehit İsmail Haniye suikastına ilişkin iddiaları asılsızdır

Hamas'ın yayınlanan bildirisinde "Siyonist rejimin Şehit Haniye'nin Tahran'daki resmi konutunda bomba kullanılarak öldürüldüğü iddiası tamamen asılsızdır." ifadesine dikkat çekilerek Hamas ile İran İslam Cumhuriyeti güvenlik servisleri arasında yapılan ortak soruşturma, bu operasyonun Şehit Haniye'nin cep telefonunu doğrudan hedef alan 7,5 kg ağırlığındaki güdümlü füzenin ateşlenmesiyle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hamas, bu iddiaların İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğini ihlal ederek resmi kurumlarından birini hedef alan Siyonist rejimin açık suçundan kamuoyunu uzaklaştırmaya yönelik sonuçsuz bir girişim olduğunu vurguladı.