29 Ara 2024 14:16
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News ID: 85704165
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Hamas: Siyonist rejimin Şehit İsmail Haniye suikastına ilişkin iddiaları asılsızdır

29 Ara 2024 14:16
News ID: 85704165
Hamas: Siyonist rejimin Şehit İsmail Haniye suikastına ilişkin iddiaları asılsızdır

Tahran, İRNA – Filistin İslami Cihad Hareketi (Hamas), Siyonist rejimin bu hareketin eski siyasi büro başkanı Şehit İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast operasyonunun detaylarına ilişkin iddiaları hakkında bir açıklama yayınlayarak bu iddiaları yalanladı.

Hamas'ın yayınlanan bildirisinde "Siyonist rejimin Şehit Haniye'nin Tahran'daki resmi konutunda bomba kullanılarak öldürüldüğü iddiası tamamen asılsızdır." ifadesine dikkat çekilerek Hamas ile İran İslam Cumhuriyeti güvenlik servisleri arasında yapılan ortak soruşturma, bu operasyonun Şehit Haniye'nin cep telefonunu doğrudan hedef alan 7,5 kg ağırlığındaki güdümlü füzenin ateşlenmesiyle gerçekleştirildiğini bildirdi.
Hamas, bu iddiaların İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğini ihlal ederek resmi kurumlarından birini hedef alan Siyonist rejimin açık suçundan kamuoyunu uzaklaştırmaya yönelik sonuçsuz bir girişim olduğunu vurguladı.

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