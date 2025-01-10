İran'ın Avrasya ülkeleriyle ticaret hacmi 2.7 milyar dolara ulaştı

Fereydun Askeri, İRNA'ya verdiği demecinde İran'ın Avrasya ülkeleriyle ihracat ve ithalatına dair detayları paylaşarak "İran'ın Avrasya ülkelerine ihracat değeri yaklaşık 1 milyar 494 milyon 839 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.79'luk bir artış gösteriyor." ifadesini kullandı.

Askeri sözlerinin devamında "Bu süreçte gerçekleştirilen ihracatın ağırlığı ise 3 milyar 857 milyon kg olarak tahmin ediliyor. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre ağırlık bazında yüzde 21.69'luk bir artış anlamına geliyor."dedi.

İran Gümrük Başkanı, İran'ın en fazla ihracat yaptığı ülkelerin sırasıyla Rusya Federasyonu, Ermenistan ve Kazakistan olduğunu da sözlerine ekledi.