10 Oca 2025 17:12
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İran'ın Avrasya ülkeleriyle ticaret hacmi 2.7 milyar dolara ulaştı

10 Oca 2025 17:12
News ID: 85716143
İran'ın Avrasya ülkeleriyle ticaret hacmi 2.7 milyar dolara ulaştı

Tahran,İRNA - İran Gümrük Başkanı bu yılın başından Aralık ayına kadar İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerle dış ticaret hacmi 2 milyar 704 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Fereydun Askeri, İRNA'ya verdiği demecinde İran'ın Avrasya ülkeleriyle ihracat ve ithalatına dair detayları paylaşarak "İran'ın Avrasya ülkelerine ihracat değeri yaklaşık 1 milyar 494 milyon 839 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.79'luk bir artış gösteriyor." ifadesini kullandı.

Askeri sözlerinin devamında "Bu süreçte gerçekleştirilen ihracatın ağırlığı ise 3 milyar 857 milyon kg olarak tahmin ediliyor. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre ağırlık bazında yüzde 21.69'luk bir artış anlamına geliyor."dedi.

İran Gümrük Başkanı, İran'ın en fazla ihracat yaptığı ülkelerin sırasıyla Rusya Federasyonu, Ermenistan ve Kazakistan olduğunu da sözlerine ekledi.

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