Pezeşkiyan: İran ve Irak'ın coğrafi konumu, bölgesel bir ekonomik merkez kurmak için emsalsiz

Mesud Pezeşkiyan, İran ve Irak üst düzey heyetlerinin ortak toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi bir geçmişe dayandığını ve derin dini ve kültürel bağlarla güçlendiğini ifade ederek "Bazı girişimlere rağmen, İran ve Irak halkları yıllarca yan yana yaşamışlardır ve bu derin dini ve kültürel bağlar, iki ülkenin siyasi, ekonomik, bilimsel ve kültürel etkileşimlerini artırmak için uygun bir zemin hazırlamaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı, İran ile Irak arasındaki ilişkilerin gelişmesinin, bölge ve İslam dünyasının konumunu güçlendireceğini belirterek "Eğer biz Allah’ın kitabına, adalet temelinde ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile Ehl-i Beyt’in (a.s.) yolunda hareket edersek, aramızda hiçbir ayrılık ve engel olmayacaktır." vurgusunda bulundu.

Pezeşkiyan, İran ve Irak’ın coğrafi konumunun bölgesel bir ekonomik merkez kurmak için emsalsiz olduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti’nin Irak ile ortak bir ekonomik bölge kurmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Irak Başbakanı'nın İran'a yapacağı ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine ve bölgedeki barış, güvenlik, huzur ve ekonomik kalkınmanın artmasına katkı sağlayacağına dair umutlarını dile getirdi ve "Kişisel olarak, bir gün tüm İslam ülkelerinin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda bir ümmet olarak birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani ise, bu toplantıda İran İslam Cumhuriyeti’nin Irak hükümeti ve halkına verdiği destek için teşekkür ederek, iki ülke arasındaki demiryolu ve kara yolu projeleri, sınır bölgelerinde ortak bir ekonomik bölge kurulması, gaz ve elektrik projeleri gibi iş birliği anlaşmalarının hayata geçirilmesi konusunda kararlılıklarını vurguladı. Ayrıca, "İranlı şirketlerin Irak’taki altyapı projelerine katılmalarını da arzuluyoruz." dedi.