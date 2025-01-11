Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif Kaliforniya’daki yangın mağdurlarına taziyelerini ilettiği mesajda "Küresel düzeyde krizlere çözüm bulmak ve mücadele etmek için acil önlemler alınması gereklidir. Bu, Gazze’deki işgal rejiminin soykırım ve suçları da olabilir, bugün Kaliforniya’daki yıkıcı yangınlarda gördüğümüz iklim değişikliğinin yol açtığı kriz de. Bugünün birbirine bağlı dünyasında bir kişinin acısı, hepimizin acısıdır. Kaliforniya’daki yangından etkilenen herkese taziyelerimizi sunuyor ve durumun hızla iyileşmesi için dua ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
Arif' ten Kaliforniya'daki yangın mağdurlarına taziye mesajı: Bir kişinin acısı, herkesin acısıdır
11 Oca 2025 16:24
News ID: 85717015
Tahran, İRNA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Kaliforniya’daki yangın mağdurlarına taziyelerini iletti.
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