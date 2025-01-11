Arif' ten Kaliforniya'daki yangın mağdurlarına taziye mesajı: Bir kişinin acısı, herkesin acısıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif Kaliforniya’daki yangın mağdurlarına taziyelerini ilettiği mesajda "Küresel düzeyde krizlere çözüm bulmak ve mücadele etmek için acil önlemler alınması gereklidir. Bu, Gazze’deki işgal rejiminin soykırım ve suçları da olabilir, bugün Kaliforniya’daki yıkıcı yangınlarda gördüğümüz iklim değişikliğinin yol açtığı kriz de. Bugünün birbirine bağlı dünyasında bir kişinin acısı, hepimizin acısıdır. Kaliforniya’daki yangından etkilenen herkese taziyelerimizi sunuyor ve durumun hızla iyileşmesi için dua ediyoruz." ifadelerine yer verdi.