Gazze Şeridi'nde 2025'in ilk haftasında en az 74 çocuk şehit düştü

UNICEF, siyonist rejimin belirlediği güvenli bölgeye yönelik saldırılar da dahil olmak üzere İsrail (rejimi) ordusunun devam eden şiddet olayları nedeniyle Gazze'de 2025 yılının ilk yedi gününde en az 74 çocuğun öldürüldüğünü duyurdu.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'de soğuk havaya dayanamayan bir milyondan fazla çocuğun geçici çadırlarda yaşadığını belirterek, "26 Aralık'tan bu yana hipotermi ve soğuk nedeniyle sekiz bebek hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.

Russell "Yetersiz barınma, beslenme ve sağlık hizmetlerine erişim eksikliği, kötü sağlık koşulları ve şimdi de kış şartlarının Gazze'deki tüm çocukların hayatını riske attığı konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyoruz." diyerek "Gazze'deki bebek ve çocuklar tehlikeli sağlık sorunlarla karşı karşıya." diye ekledi.