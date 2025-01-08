Atom Enerjisi Kurumu Başkanı: Buşehr nükleer santralinin 2. ve 3. ünitelerinin inşaatı takip ediliyor

Muhammed İslami Salı günü İslami Şura Meclisi'nin Enerji Komisyonu üyeleriyle yaptığı toplantıda "Ülkenin güney kıyıları ile Buşehr, Huzistan, Hürmüzgan, Sistan ve Belucistan eyaletlerinin yanı sıra Gülistan eyaleti gibi kuzey kıyılarında nükleer santral inşası için detaylı planlar yapıldı ve 2042'ye gelindiğinde 20 bin megavatt nükleer enerji üretilecek." dedi.

İslami sözlerinin devamında "Buşehr nükleer santrali artık ülkede enerji üretimi alanında prestijli kapasitelerden biri olarak kabul ediliyor. Meslektaşlarımızın çabalarıyla da bu santralin yönetim, güvenlik performansı ve artan verimlilik açısından uluslararası düzeyde ne kadar parlak olduğunu görüyoruz."diyerek "Bu enerji santralinin işletilmesinin ekonomik gerekçesi yüksektir ve emisyonları sıfırdır, aynı zamanda faaliyet gösterdiği yıllarda 105,7 milyon varil petrol tüketiminden tasarruf sağlayarak kirletici gazların emisyonunu engelledi." ifadesinin de altını çizdi.