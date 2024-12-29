29 Ara 2024 13:43
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News ID: 85704109
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Yediot Aharonot: Suriye halkı İsrail ordusuyla yüzleşmeye hazır

29 Ara 2024 13:43
News ID: 85704109
Yediot Aharonot: Suriye halkı İsrail ordusuyla yüzleşmeye hazır

Tahran-İRNA- Siyonist rejim medyası, bu rejimin ordu güçlerinin yakında Suriye'de hedef alınacağını duyurdu.

Siyonist rejim gazetesi Yediot Aharnot, Suriye'de bulunan bazı Siyonist (rejim) subay ve askerlere göre bu askerlerin hedef alınmasının yakın zamanda yapılacağını yazdı.
Bu gazeteye göre Siyonist rejimin işgal ettiği bölgelerde yaşayanlar, bu rejimin ordusuyla yüzleşmeye hazır.
Beşar Esed hükumetinin devrilmesinden bu yana Siyonist (rejim) güçleri Golan Tepeleri'ne girerek yeni bölgeleri işgal etti ve bunun yanı sıra 1974 anlaşmasına aykırı olarak tampon bölgeye de saldırdı.
Siyonist rejim güçleri, Suriye'nin sınır bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürürken geçtiğimiz günlerde de Kuneytra banliyösündeki "Suse" köyüne girerek yıkıcı eylemler gerçekleştirdi.
Raporlar, Suse köyü sakinlerinin Siyonist rejimin saldırılarına karşı protesto mitingleri ve gösteriler düzenlediğini gösteriyor.
Yerel kaynaklar, Siyonist rejim güçlerinin göstericilere ateş açtığını ve çok sayıda protestocuyu yaraladığını bildirdi.

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