Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik haber ajansına verdiği röportajda, Rusya ile İran arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasının imzalanmaya hazır olduğunu ve Suriye'deki durum nedeniyle değiştirilmesine veya düzeltilmesine gerek olmadığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı "Bu anlaşma çok kapsamlı ve eksiksizdir ve bölgesel ve küresel düzeyde barış ve güvenlik çıkarları doğrultusunda etkileşimin güçlendirilmesine özel önem vermektedir. Bu anlaşma aynı zamanda Moskova ve Tahran'ın güvenlik, savunma, terörle ve aşırıcılıkla mücadele ve diğer birçok ortak zorluk ve tehditle mücadele alanlarında daha yakın işbirliği yapma arzusunu da içeriyor." vurgusunda bulundu.
Lavrov: Rusya-İran stratejik anlaşması imzalanmaya hazır
Tahran,İRNA- Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya ile İran arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalanmaya hazır olduğuna işaret ederek, "Bu anlaşma çok kapsamlı ve eksiksizdir ve bölgesel ve küresel düzeyde barış ve güvenlik çıkarları doğrultusunda etkileşimin güçlendirilmesine özel önem vermektedir." açıklamasında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik haber ajansına verdiği röportajda, Rusya ile İran arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasının imzalanmaya hazır olduğunu ve Suriye'deki durum nedeniyle değiştirilmesine veya düzeltilmesine gerek olmadığını söyledi.
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