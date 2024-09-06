Rusya: NATO üyelerinin BRICS'e üyeliğinin yasal engeli yok

Sergey Lavrov, Türkiye'nin BRICS grubuna yaklaşma ihtimaline ilişkin olarak, ülkenin NATO üyeliği ve Avrupa Birliği'ne katılım çabaları göz önüne alındığında, bu grubun bazı ittifak üyelerinin kendisiyle ilişki kurmasını yasaklayan bir kanununun bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Türkiye'nin BRICS'e tam katılım başvurusunda bulunduğunu ve bu konunun şu anda değerlendirildiğini doğrulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı, Doğu Ekonomik Forumu oturum aralarında RBC Rusya ile yaptığı röportajda "NATO üyeliği ve Avrupa Birliği'ne katılım talebi konusunda Türkiye neredeyse 70 yıldır bu durumda. Geçenlerde bir Türk yetkilinin söylediği gibi BRICS grubunun belirli koalisyon üyelerinin grupla ilişkilendirilemeyeceğini söyleyen bir yasası olmadığını söylemeliyim." ifadelerini kullandı.

BRICS Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşuyor.

Doğu Ekonomik Forumu Salı günü başladı ve Cuma gününe kadar devam edecek. Konferans, Rusya'nın Pasifik kıyı kenti Vladivostok'taki Uzak Doğu Federal Üniversitesi tarafından düzenleniyor.

Bundan önce Bloomberg haber ajansı, kaynaklardan alıntı yaparak, Ankara'nın birkaç ay önce gelişmekte olan ekonomilerden oluşan BRICS grubuna üyelik için resmi olarak başvuruda bulunduğunu bildirmişti.

Bu rapora göre Türkiye, dünyadaki nüfuzunu güçlendirmeyi ve gelişmekte olan ülkelerle ilişkilerini genişletmeyi hedefliyor.