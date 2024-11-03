Lavrov: "BRICS" alternatif ödeme sistemleri tasarlıyor

Sergey Lavrov, dolarizasyon ve güvenli ödeme sistemi oluşturulması konusunun Kazan zirvesinde ve Rusya Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası toplantılarında ele alındığını ve gündeme geldiğini vurguladı.

"Bu planın taslağı hazırlanmış ancak henüz kesinleşmemiştir; Ancak bu taslak aynı zamanda güvenilir, istikrarlı ve uzun vadeli sistemlerin oluşturulmasını da mümkün kılmaktadır." diyen Rus yetkili Brezilya'nın bir sonraki (BRICS) başkanı olarak bu çalışmaya devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında, ABD dolarının küresel ekonomide giderek daha fazla saldırı silahı olarak kullanıldığı bir ortamda, ABD'nin küresel hegemonyasını sürdürme çabaları karşısında ekonomik güvenliği sağlayacak paralel bir sisteme ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.