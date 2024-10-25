Pezeşkiyan: BRICS Zirvesi'nin kazanımları uygulandığında ABD ve müttefiklerinin komploları etkisiz hale gelecek

Mesud Pezeşkiyan, Rusya'ya yaptığı üç günlük ziyaretin sonunda bu ziyaretin programlarını ve eylemlerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı, Rusya'da düzenlenen BRICS liderler zirvesinde 30 gözlemci ülkenin ve 6 uluslararası örgütün yer aldığını belirterek, BRICS’in amacının ABD'nin dolarla ilgili tek taraflı politikalarına karşı koymak olduğunu, çünkü ABD'nin istediği zaman istediği ülkeye yaptırım uyguladığını ve dünya ekonomisinde sorunlar yarattığını ifade etti.

Pezeşkiyan, ABD'nin mevcut Uluslararası Para Fonu'ndaki (IMF) tek taraflı politikalarına karşı yeni bir fon kurulmasına karar verildiğini ve bu sayede ABD'nin yaptırım politikalarının etkisiz hale getirileceğini, üye ülkelerin parasal ve mali ilişkilerinde daha fazla güvenceye sahip olabileceğini açıkladı.

BRICS zirvesinin sonuç bildirgesine değinen Pezeşkiyan, bildirinin çok önemli olduğunu belirterek "Bildiri, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da gerçekleştirdiği katliam ve suçları kınamaya yönelikti. Ayrıca üye ülkelerin parasal, ekonomik, kültürel, bilimsel ve güvenlik alanlarında iş birliği yapmasını teşvik etmeyi amaçlıyordu. BRICS zirvesinin kazanımları uygulandığında ABD ve müttefiklerinin komploları etkisiz hale gelecektir." dedi.

Pezeşkiyan, BRICS'in bu zirvede gücünü dünyaya gösterdiğini, birlikte hareket edersek tüm yaptırımları etkisiz hale getirebileceğimizi ve ayrıca diğer ülkelerle ikili görüşmeler için iyi bir fırsat olduğuna dikkat çekti ve BRICS sayesinde, 10'dan fazla seyahati gerektirecek olan bu fırsatı burada elde ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, BRICS zirvesinde yaşananlar ve zirveye katılan ülkelerle yapılan görüşmelerin uygulamaya konulması durumunda ABD ve müttefiklerinin komplolarının zamanla etkisiz hale geleceğini özellikle vurguladı.