28 Eyl 2024 12:52
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News ID: 85610348
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Rusya, Tel Aviv'e İsrail rejiminin 2006'da Hizbullah tarafından yenilgiye uğratıldığını hatırlattı

28 Eyl 2024 12:52
News ID: 85610348
Rusya, Tel Aviv'e İsrail rejiminin 2006'da Hizbullah tarafından yenilgiye uğratıldığını hatırlattı

Tahran, İRNA- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Cuma gecesi Lübnan'a yönelik saldırısını kınadığı açıklamasında İsrail'in 2006 yılında Lübnan'daki Hizbullah'a karşı yenilgisini hatırlatarak, "En gelişmiş askeri teçhizat İsrail'in hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmadı." dedi

Sergey Lavrov Cuma akşamı BM Güvenlik Konseyi toplantısında "Tel Aviv'in seçtiği savaş yolu Lübnan-İsrail sınır bölgesinin güvenliğini garanti etmeyecektir." vurgusunda bulunarak " En gelişmiş askeri teçhizat ve silahlardan oluşan cephaneliğin tamamının bile İsrail'in hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmadığı 2006'daki İsrail'in yaptığı saldırılar deneyimi bunu doğruluyor. Bazıları büyük bir savaş başlatmaya çalışıyor." ifadesine dikkat çekti. 

Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca sözlerine "Durum tamamen kontrolden çıkmadan, şiddet sarmalının bir an önce durdurulması gerekiyor. Bazılarının asıl istediği şey bölgede "büyük bir savaş" çıkarmaya çalışmaktır." diye ekledi.

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