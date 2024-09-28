Rusya, Tel Aviv'e İsrail rejiminin 2006'da Hizbullah tarafından yenilgiye uğratıldığını hatırlattı

Sergey Lavrov Cuma akşamı BM Güvenlik Konseyi toplantısında "Tel Aviv'in seçtiği savaş yolu Lübnan-İsrail sınır bölgesinin güvenliğini garanti etmeyecektir." vurgusunda bulunarak " En gelişmiş askeri teçhizat ve silahlardan oluşan cephaneliğin tamamının bile İsrail'in hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmadığı 2006'daki İsrail'in yaptığı saldırılar deneyimi bunu doğruluyor. Bazıları büyük bir savaş başlatmaya çalışıyor." ifadesine dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca sözlerine "Durum tamamen kontrolden çıkmadan, şiddet sarmalının bir an önce durdurulması gerekiyor. Bazılarının asıl istediği şey bölgede "büyük bir savaş" çıkarmaya çalışmaktır." diye ekledi.