Dışişleri Bakan Yardımcısı: Uluslararası toplum İsrail’i NPT’ye katılmaya zorlamalıdır

Garibabadi, Perşembe günü yerel saatle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun üst düzey toplantısında, Orta Doğu'daki duruma değinerek, İsrail rejiminin bölgemizdeki tek nükleer silah deposuna sahip olduğunu ve ABD'nin desteğiyle İran’ın 1974'ten beri Orta Doğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması önerisi de dahil olmak üzere tüm girişimlere sürekli karşı çıktığını belirtti.

Garibabadi, uluslararası toplumun, İsrail rejimini nükleer olmayan bir üye olarak NPT'ye katılmaya ve tüm nükleer tesis ve faaliyetlerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kapsamlı denetimine tabi tutmaya zorlaması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya hedefi için ortak hareketin gerekliliğine dikkat çekerek, sadece işbirliği ve nükleer silahsızlanma taahhüdüyle tüm uluslar için daha güvenli ve barışçıl bir gelecek sağlanabileceğini söyledi.