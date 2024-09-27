27 Eyl 2024 11:51
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News ID: 85609201
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Dışişleri Bakan Yardımcısı: Uluslararası toplum İsrail’i NPT’ye katılmaya zorlamalıdır

27 Eyl 2024 11:51
News ID: 85609201
Dışişleri Bakan Yardımcısı: Uluslararası toplum İsrail’i NPT’ye katılmaya zorlamalıdır

New York, İRNA - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Hukuk Temsilcisi Kazım Garibabadi, uluslararası toplumun İsrail rejimini NPT'ye (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması) nükleer olmayan bir üye olarak katılmaya zorlaması gerektiğini söyledi.

Garibabadi, Perşembe günü yerel saatle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun üst düzey toplantısında, Orta Doğu'daki duruma değinerek, İsrail rejiminin bölgemizdeki tek nükleer silah deposuna sahip olduğunu ve ABD'nin desteğiyle İran’ın 1974'ten beri Orta Doğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması önerisi de dahil olmak üzere tüm girişimlere sürekli karşı çıktığını belirtti.

Garibabadi, uluslararası toplumun, İsrail rejimini nükleer olmayan bir üye olarak NPT'ye katılmaya ve tüm nükleer tesis ve faaliyetlerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kapsamlı denetimine tabi tutmaya zorlaması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya hedefi için ortak hareketin gerekliliğine dikkat çekerek, sadece işbirliği ve nükleer silahsızlanma taahhüdüyle tüm uluslar için daha güvenli ve barışçıl bir gelecek sağlanabileceğini söyledi.

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