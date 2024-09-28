Siyonist rejim Beyrut'u 30 kezden fazla bombaladı

Bu saldırılarda Beyrut'un güney banliyölerindeki El Kifaat, El Şouifat, El Hadas ve El Lilki gibi bölgelerdeki binalar Siyonist rejim savaş uçakları tarafından yoğun ateş altına alındı.

İsrail rejiminin kanal 12 televizyonun muhabiri bu saldırıları doğrulayarak

"Beyrut'un güneyindeki Dahiya'da yangınlar aralıksız devam ediyor." dedi.

Siyonist rejim ordusu sözcüsü Daniel Hagari, birkaç saat önce düzenlediği basın toplantısında Beyrut'un güney banliyölerine yönelik düzenlenen çılgın saldırıları haklı çıkarmaya çalıştığı konuşmasında "Önümüzdeki saatlerde Hizbullah'ın Beyrut'un banliyölerinin kalbindeki üç binanın altına gizlediği stratejik güce saldıracağız." iddiasında bulundu.

Bu iddialar gündeme gelirken Lübnan Hizbullah Hareketi Cumartesi sabahı yaptığı açıklamada Siyonist rejimin sivil binalarda, silah depolarının olduğuna ilişkin iddiasının yalan olduğunu söyledi.