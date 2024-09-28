28 Eyl 2024 09:45
Journalist ID: 5630
News ID: 85609999
T T
0 Persons

Siyonist rejim Beyrut'u 30 kezden fazla bombaladı

28 Eyl 2024 09:45
News ID: 85609999
Siyonist rejim Beyrut'u 30 kezden fazla bombaladı

Tahran, İRNA- Cumartesi sabahı haber kaynakları, Siyonistlerin gece boyunca Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiya bölgesini 30 kezden fazla bombaladığını ve bu saldırıların hala devam ettiğini bildirdi.

Bu saldırılarda Beyrut'un güney banliyölerindeki El Kifaat, El Şouifat, El Hadas ve El Lilki gibi bölgelerdeki binalar Siyonist rejim savaş uçakları tarafından yoğun ateş altına alındı.

İsrail rejiminin kanal 12 televizyonun muhabiri bu saldırıları doğrulayarak

"Beyrut'un güneyindeki Dahiya'da yangınlar aralıksız devam ediyor." dedi. 

Siyonist rejim ordusu sözcüsü Daniel Hagari, birkaç saat önce düzenlediği basın toplantısında Beyrut'un güney banliyölerine yönelik düzenlenen çılgın saldırıları haklı çıkarmaya çalıştığı konuşmasında "Önümüzdeki saatlerde Hizbullah'ın Beyrut'un banliyölerinin kalbindeki üç binanın altına gizlediği stratejik güce saldıracağız." iddiasında bulundu.

Bu iddialar gündeme gelirken Lübnan Hizbullah Hareketi Cumartesi sabahı yaptığı açıklamada Siyonist rejimin sivil binalarda, silah depolarının olduğuna ilişkin iddiasının yalan olduğunu söyledi.

0 Persons

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .