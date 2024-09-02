Lavrov: İran ile kapsamlı anlaşma yakında tamamlanacak

Rusya'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü olması ve 1 Eylül Bilgi Günü vesilesiyle Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (MGİMO) öğrencilere hitap eden Lavrov, Rusya ile İran arasındaki kapsamlı işbirliği anlaşmasının sadece teknik detaylarının kaldığını belirterek, bu anlaşmanın iki ülkenin ortaklığının tüm yönlerini kapsadığını ifade etti.

Lavrov, “Bu anlaşma, İran'ın yeni hükümetiyle ilişkilerimizde önemli bir adım olacaktır” dedi.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali daha önce İran ile Rusya arasındaki kapsamlı uzun vadeli işbirliği anlaşması hakkında İRNA’ya yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca bu anlaşmanın sonuçlandırılması için çok çalışma yapıldı ve iki ülke arasında çok sayıda ziyaret gerçekleştirildi. Son olarak iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının hukuk yetkilileri bu belgeyi parafladı” demişti.

Celali, “Şu anda her iki tarafın da protokol meselelerini tamamlamasını bekliyoruz ve bir sonraki adımda dışişleri bakanları tarafından imzalanacak” ifadesini kullanmıştı.