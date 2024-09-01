Lavrov: İran asla provokatif eylemlere boyun eğmeyecek

Rusya Dışişleri Bakanı, şu anda Tel Aviv'in, komşu ülkelerin müdahalesiyle İran ve İsrail arasında büyük bir savaş başlatmak isteyen tek taraf gibi göründüğünü belirterek "İsrail, bölgedeki mevcut durumu ve fırsatları kendi lehine kullanma niyetini gizlemiyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, İsmail Haniye’ye Tahran’da yapılan suikastın İran'ı kışkırtmak için bir eylem olduğunu ifade ederek "Batılılar İran'ı kışkırtmaya çalışırken, İran provokatif eylemlere boyun eğmek istemiyor ve kesinlikle büyük bir savaşa girmek niyetinde değil." dedi.

Lavrov ayrıca Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik çabalara değinerek, "Yakın gelecekte Rusya, İran, Türkiye ve Suriye’nin Ankara ve Şam arasında müzakereler düzenlemek için bir toplantı yapması mümkün olabilir" açıklamasında bulundu.