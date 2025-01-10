Pezeşkiyan Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanını tebrik etti

Mesud Pezeşkiyan General Joseph Aoun'a gönderdiği mesajda kendisini Temsilciler Meclisi'nin oy çokluğuyla Lübnan'ın yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederek bu seçimin Lübnan'daki siyasi parti ve grupların oybirliğiyle yapıldığını ifade ederek siyasi istikrar, ekonomik büyüme ve ilerleme ve Lübnan'ın sevgili halkına barış ve refahı beraberinde getireceği temennisinde bulundu ve "Şüphesiz istikrar ve birliğin güçlenmesi, Siyonist düşmanın Lübnan topraklarına yönelik açgözlülüğünü yenecektir." ifadesine dikkat çekti.

General Joseph Aoun Perşembe günü ikinci tur oylamada 99 lehte oyla Lübnan Cumhurbaşkanı olarak seçildi.