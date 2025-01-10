10 Oca 2025 15:34
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News ID: 85716084
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Pezeşkiyan Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanını tebrik etti

10 Oca 2025 15:34
News ID: 85716084
Pezeşkiyan Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanını tebrik etti

Tahran, İRNA - İran Cumhurbaşkanı, bir mesajında ​ Temsilciler Meclisi'nin oy çokluğuyla seçilen Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanını içtenlikle tebrik ederek "İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti, cumhurbaşkanlığınız süresince karşılıklı işbirliğini tüm farklı alanlarda daha da geliştirmeye hazır olduğunu bildirir." ifadesini kullandı.

Mesud Pezeşkiyan General Joseph Aoun'a gönderdiği mesajda kendisini Temsilciler Meclisi'nin oy çokluğuyla Lübnan'ın yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederek bu seçimin Lübnan'daki siyasi parti ve grupların oybirliğiyle yapıldığını ifade ederek siyasi istikrar, ekonomik büyüme ve ilerleme ve Lübnan'ın sevgili halkına barış ve refahı beraberinde getireceği temennisinde bulundu ve "Şüphesiz istikrar ve birliğin güçlenmesi, Siyonist düşmanın Lübnan topraklarına yönelik açgözlülüğünü yenecektir." ifadesine dikkat çekti.

General Joseph Aoun Perşembe günü ikinci tur oylamada 99 lehte oyla Lübnan Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

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