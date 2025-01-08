Pezeşkiyan: Tahran ve Bağdat, Suriye ile ilgili ortak endişelere sahip

Mesud Pezeşkiyan bugün öğle saatlerinde, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani ile yapılan ortak basın toplantısında, Irak Başbakanı ve beraberindeki heyeti karşılarken yaptığı açıklamalarda "Umarım bu ziyaretin ve iki taraf arasında mevcut olan güvenin ışığında, iki ülke arasındaki işbirliği hız kazanır ve iki ülke arasındaki yakınlaşma yolunda etkili adımlar atılır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca "Irak, İran İslam Cumhuriyeti'nin yanında önemli bir komşu ülke ve stratejik ortaktır. İki ülke arasındaki ilişkilerin en yüksek seviyede ilerlemesinden memnuniyet duyuyoruz ve işbirliği her geçen gün artmaktadır" dedi.

Pezeşkiyan "Irak, terörizmi aşarak özellikle kardeşim Sudani'nin başkanlığında iyi bir gelişim dönemi yaşıyor ve inşallah bu süreç devam edecektir" şeklinde konuştu. Ayrıca, her iki ülkenin de Suriye'deki gelişmelerle ilgili ortak endişelere sahip olduklarını belirterek, "Suriye'nin istikrarı ve huzuru, toprak bütünlüğünün korunması, terörist gruplarla mücadele, işgal altındaki bölgelerden siyonist rejimin çıkması ve özellikle Şii kutsal mekanları ile ilgili dini duygulara saygı gösterilmesi gibi endişelerimiz bulunuyor" ifadelerinde bulundu.

Pezeşkiyan "Terörizm tehlikesi ve terörist hücrelerin yeniden faaliyete geçme ihtimali, her iki tarafın da endişelerini oluşturuyor ve bugün bu konuları ele alarak, her iki ülkenin işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmış olduk" diye ekledi.

Irak Başbakanı da İran Cumhurbaşkanı'nın sıcak karşılamasından dolayı teşekkür ederek "Bugünkü ziyaretimiz, iki ülke arasındaki işbirliği ve iletişimin geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Tahran ve Bağdat arasındaki işbirliğini genişletmek için çaba sarf ediyoruz, böylece iki ülke arasındaki ilişkilerin güvenlik, istikrar ve refah temelinde gelişmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Başbakan el-Sudani "Bugün, bölgesel ve uluslararası önemli konularla ilgili olarak, mevcut durumu ele aldık. Irak, Gazze'de ve Filistinlilere karşı işlenen savaş suçlarını ve kitlesel katliamları kınıyor. Gazze'deki masum insanlara yönelik hedefli katliamları görüyoruz, uluslararası toplum, siyonist rejimin suçlarını durdurmakta başarısız olmuştur ve bu suçlar, bölgesel ve küresel güvenliği tehdit etmektedir," diye konuştu.

Başbakan konuşmalarının devamında "Bu bölgede istikrarın sağlanmasının tek yolu, Gazze'deki yıkıcı savaşın durdurulması ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının bir özgür devlet temelinde güvence altına alınmasıdır. Ayrıca, Irak'ın Lübnan'daki ateşkesi sürdürme konusundaki tutumu nettir" ifadelerini kullandı.