Hastanede İsrail rejiminin casusluk mekanizması tespit edildi

Filistin Online haber sitesinin bildirdiğine göre, direnişin güvenlik yetkililerinin açıklamalarına göre, düşman Siyonist rejimi, bu cihazlar aracılığıyla Filistinli vatandaşların hareketlerini izliyor ve bu şekilde onları hedef alıyordu.

El-Haris adlı Telegram kanalı, bu casusluk cihazlarının tespit edilmesi operasyonunun detaylarını, direnişin güvenlik yetkililerinden birine dayanarak şu şekilde aktardı:

Direniş güvenliği, Gazze şehrindeki ve daha önce İsrail rejiminin askeri saldırısına uğramış bir hastanede "garip şekilli" bir "inşaat taşı" bulunduğuna dair bir vatandaşın bilgisi aldı.

Filistin direnişinin güvenlik kaynağı şunları ekledi: Bilgilerin alınmasının ardından, hemen gizli bir güvenlik gücü söz konusu hastaneye yönlendirildi ve ilk incelemeler sonucunda, inşaat taşının şeklinin değiştiği ve içine bir casus cihazının yerleştirildiği tespit edildi. Bu cihaz, gizli fotoğraf ve video çekme donanımlarıyla donatılmıştı ve hastanenin çevresindeki diğer casusluk cihazlarıyla bağlantı halindeydi.