İran Lideri: ABD İran’da yenildi ve bu yenilgiyi telafi etmeye çalışıyor

19 Ocak Çarşamba günü Kum halkından binlerce kişiyle bir araya gelen Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, İran’ın Pehlevi dönemi sırasında Amerikan çıkarlarının sağlam bir kalesi olduğunu belirterek "Bu kaleden devrim çıktı ama Amerikalılar bunu anlayamadı, yanıldılar, gaflete düştüler ve yanlış hesap yaptılar." ifadelerini kullandı.

Ayetullah Hamaney, devrimden bu yana geçen onlarca yılda Amerikalıların çoğunlukla İran konusundaki hesaplarında yanıldığını ve hata yaptığını vurgulayarak, "Bu sözüm özellikle Amerikan politikalarından korkanlara yöneliktir" dedi.

Düşmanın "yumuşak savaş" stratejisine değinen İran Lideri "Yumuşak savaş, yalan üretmek ve gerçek ile halkın zihnindeki algı arasında mesafe oluşturmaktır. Siz güçleniyorsunuz, o ise zayıfladığınızı söylüyor; kendisi zayıflarken güçlendiğini iddia ediyor. Siz tehdit edilemez hale geliyorsunuz, o ise tehdit ile sizi yok edeceğini söylüyor. Reklam ve propagandaları böyle işliyor, bazıları da bundan etkileniyor" dedi.

Ayetullah Hamaney konuşmasının devamında "Bugün medya, kültür kurumlarımız, İrşad Bakanlığı, radyo-televizyon kuruluşlarımız ve sosyal medya aktiflerinin esas görevi, düşmanın sahte güç algısını yıkmak ve onların propagandalarının halk üzerinde etkili olmasını önlemektir. Kum halkı o gün bunu yaptı." ifadelerine bulundu.