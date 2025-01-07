7 Oca 2025 14:23
Journalist ID: 5446
News ID: 85713216
T T
0 Persons

Ekler

Irakçi: İran’ın bloke rdilen varlıklarının serbest bırakılmasını takip ediyoruz

7 Oca 2025 14:23
News ID: 85713216
Irakçi: İran’ın bloke rdilen varlıklarının serbest bırakılmasını takip ediyoruz

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı, İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması için diplomasi kurumunun son girişimleri hakkında yaptığı açıklamada, bloke edilen paraların meselesinin sürekli olarak Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumların gündeminde yer aldığını belirtti.

Seyid Abbas Irakçi, salı günü yaptığı bir röportajda, ülkenin dış ekonomik ilişkilerini yönetmenin yaptırımlar ve dış baskılar altında özel çabalar gerektirdiğini ve bu konuda tecrübe kazandıklarını ifade ederek, bloke edilen paraların meselesinin düzenli olarak Dışişleri Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların gündeminde olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı ayrıca "Yapılan çabalar sonucunda bir miktar para serbest bırakıldı, ancak bir kısmı hâlâ bloke durumda ve bu konuda sürekli toplantılara, incelemelere ve yeni girişimlere ihtiyaç duyuyoruz." vurgusunda bulundu.

Geçtiğimiz yıllarda Amerika Birleşik Devletleri, İran İslam Cumhuriyeti’nin milyarlarca dolarlık varlıklarını yasadışı gerekçelerle bazı ülkelerde bloke etti ve İran’ın bu varlıklara erişimini kısıtladı. Geçen yıl ağustos ayında, Güney Kore’deki bu dondurulmuş varlıkların bir kısmı serbest bırakıldı ve Dışişleri Bakanlığı, diğer varlıkların da yasal süreçler yoluyla serbest bırakılması için çaba göstermeye devam ediyor.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .