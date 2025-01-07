Irakçi: İran’ın bloke rdilen varlıklarının serbest bırakılmasını takip ediyoruz

Seyid Abbas Irakçi, salı günü yaptığı bir röportajda, ülkenin dış ekonomik ilişkilerini yönetmenin yaptırımlar ve dış baskılar altında özel çabalar gerektirdiğini ve bu konuda tecrübe kazandıklarını ifade ederek, bloke edilen paraların meselesinin düzenli olarak Dışişleri Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların gündeminde olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı ayrıca "Yapılan çabalar sonucunda bir miktar para serbest bırakıldı, ancak bir kısmı hâlâ bloke durumda ve bu konuda sürekli toplantılara, incelemelere ve yeni girişimlere ihtiyaç duyuyoruz." vurgusunda bulundu.

Geçtiğimiz yıllarda Amerika Birleşik Devletleri, İran İslam Cumhuriyeti’nin milyarlarca dolarlık varlıklarını yasadışı gerekçelerle bazı ülkelerde bloke etti ve İran’ın bu varlıklara erişimini kısıtladı. Geçen yıl ağustos ayında, Güney Kore’deki bu dondurulmuş varlıkların bir kısmı serbest bırakıldı ve Dışişleri Bakanlığı, diğer varlıkların da yasal süreçler yoluyla serbest bırakılması için çaba göstermeye devam ediyor.