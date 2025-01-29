Irakçi: Yeni ABD hükümetinden belirli bir mesaj almadık

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile müzakere ve anlaşma ihtimaliyle ilgili iddialara yanıt vererek şunları söyledi: “İki ülke arasında belirli bir mesaj gönderilmedi veya alınmadı, söylenenler sadece medyada yer alan haberlerdir.”

İngiliz Sky News televizyonuna ABD ile müzakereler hakkında verdiği röportaja da değinen Irakçi “Röportajımda söylediklerim oldukça netti. Avrupa ülkeleriyle görüşmelerimiz devam ediyor ve karşı tarafın politikalarının netleşmesini bekliyoruz. Bunları inceledikten sonra, ülkemizin değerlendirmesi müzakerelerin eşit şartlarda gerçekleşebileceği yönünde olursa, buna göre karar verilecektir.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, şu anda bu konuda herhangi bir karar alınmadığını belirterek, ABD ile herhangi bir anlaşma ve müzakere konusunda “Bizim ölçütümüz geçmişteki güvensizliktir ve bu durum iki ülke arasındaki ilişkilerde hâlâ hakimdir. Daha önce bir anlaşma yapıldı, İran bu anlaşmaya uydu ancak onu bozan onlar oldu.” dedi.

Irakçi açıklamalarının devamında “Doğal olarak, bu güvensizliğin sadece güzel sözlerle ve hoş ifadelerle giderilmesi mümkün değildir. Bunun için somut adımlar ve net politikalar gereklidir. Bu politikalar hakkında bilgi sahibi olduğumuzda, durumu değerlendirerek kararımızı vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Afganistan geçici yönetimi diyalog bir zorunluluktur

Dışişleri Bakanı, yakın zamanda gerçekleştirdiği Afganistan ziyareti hakkında da açıklamalarda bulunarak “Afganistan bizim için çok önemli bir komşudur ve iki ülke arasındaki ilişkilerde birçok konu, zorluk ve ulusal çıkar söz konusudur. Bu meselelerin diplomasi yoluyla ve müzakereyle çözülmesi bir zorunluluktur.” dedi.

Irakçi, Afganistan Geçici Hükümeti yetkilisi Emirhan Muttaki ile yaptığı görüşmeye değinerek “Afgan hükümeti, anlaşmalara göre İran’ın su hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir. İran'daki Afgan vatandaşları konusunda – ki bu sosyal açıdan önemli bir meseledir – kapsamlı görüşmeler yapıldı. Mevcut Afgan hükümeti, yasa dışı göçmenlerin geri dönmesi gerektiğini kabul ediyor.” açıklamasında bulundu.

Irakçi ayrıca “Afganistan, bu kişilerin planlı ve onurlu bir şekilde geri dönmesini istiyor, öyle ki bu durum yeni sorunlara yol açmasın. Bu konuda iki ülke arasında bir planın değerlendirilmesi ve bu sürecin nasıl yürütüleceği konusunda bir sonuca varılması kararlaştırıldı.” dedi.