Tahran'da iki hakim suikasta uğradı

Erk Meydanı çevresinde silahlı bir kişi iki hakime ateş açtı. Bu saldırı sonucu iki hakim şehit olurken korumaları yaralandı. Yaralı koruma tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Yargıtay Basın Merkezi, bir kaç saat önce halkın güvenliğini bozanlara karşı mücadelede cesur, devrimci ve kararlı iki hakimin şehit olduğunu ve terör eylemini gerçekleştiren kişinin saldırının hemen ardından intihar ettiğini duyurdu.

Bu sabah, Yargıtay'a sızan silahlı bir kişi, milli güvenliğe karşı suçlar, casusluk ve terörizmle mücadelede cesur ve deneyimli iki hakimi suikasta uğratmak amacıyla planlı bir eylemde bulundu.

Saldırıda şehit düşen Hakim Razini, Yüksek Mahkeme'nin 39. şubesinin başkanı, Hakim Mokise ise 53. şubesinin başkanıydı.