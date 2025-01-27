Irakçi: İran, Tahran-Kabil özel sektörlerinin çeşitli alanlardaki faaliyetlerini destekliyor

Resmi bir heyetin başında Kabil’e giden Irakçi, Afganistan geçici hükümetinin Sanayi ve Ticaret Bakanı Nuruddin Azizi ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu görüşmede taraflar, İran ve Afganistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin son durumu ile ekonomik ve ticari iş birliğini genişletme yollarını ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Irakçi, Tahran ve Kabil arasında ticari ve ekonomik iş birliği fırsatlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, İran’ın iki ülke özel sektörlerinin sanayi, üretim, ticaret, tarım, ulaşım ve transit alanlarındaki faaliyetlerinin geliştirilmesine destek verdiğini belirtti.

Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nuruddin Azizi ise İran ve Afganistan arasındaki tarihi, dini, dilsel ve kültürel bağlara dikkat çekerek, İran halkının son birkaç on yılda milyonlarca Afgan mülteciye ev sahipliği yapmasından dolayı teşekkür etti.

Azizi, Afganistan ve İran arasındaki ticari ilişkilerin son durumunu değerlendirerek, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ticari engellerin kaldırılmasının önemini vurguladı. Ayrıca Çabahar Limanı’nın ve Bandar Abbas üzerinden transit ticaretin aktif hale getirilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Afganistan’daki yatırım fırsatlarına değinen Azizi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Afganistan’ın ekonomik ve sanayi durumunu iyileştirmek ve İranlı şirketlerin yatırım yapması için yolları kolaylaştırmaya kararlı olduğunu söyledi.

Görüşmenin ardından Afganistan Ticaret Odası ev sahipliğinde, İran ve Afganistan’dan iş insanları ve ekonomik aktörlerin katılımıyla iki bakanın da hazır bulunduğu ortak bir toplantı düzenlendi.