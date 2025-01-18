İran ve Rosatom, Küçük ve Büyük Nükleer Santraller Konusunda İşbirliğini Genişletiyor

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçov, 17 Ocak Rusya'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Kremlin'deki gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın Rus nükleer şirketi Rosatom ile küçük ve büyük nükleer santraller konusunda işbirliği yapmak istediğini söyledi.

Likhaçov, "Bugün İranlı meslektaşlarımız ve ortaklarımız, küçük nükleer santraller alanında işbirliğini geliştirmek ve büyük nükleer santraller için yeni bir sahada bulunmak istediklerini belirtti." açıklamasında bulundu.

Likhaçov'a göre, İran'da başka bir büyük nükleer santral inşa etmek için müzakereler yakın gelecekte başlayacak.

Likhaçov, "Buşehr nükleer santraline ek olarak, yakın gelecekte başlayacağımız çok ciddi ve derin müzakerelere ihtiyaç var." dedi.

Rosatom Başkanı ayrıca, yapılan görüşmeler sırasında Buşehr nükleer santralinin ilk ünitesinin normal çalışma modunda kaydedildiğini ve bugüne kadar 70 milyar kilovatsaatten fazla elektrik ürettiğini duyurdu. Likhaçov'un vurguladığı gibi, yaptırımlara ve baskılara rağmen Buşehr nükleer santralinin ikinci ve üçüncü ünitelerinin inşaatı devam ediyor.