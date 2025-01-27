İran, Siyonist rejimin Lübnan'da ateşkes anlaşmasını ihlalini kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Güney Lübnan’daki ateşkesin ihlal edilmesine tepki göstererek, işgalci rejimin son 60 gün içinde ateşkes anlaşmasını yüzlerce kez ihlal ettiğini hatırlattı.

Bekaî, rejimin son saldırısını büyük bir ihanet, açık bir insancıl hukuk ihlali ve net bir savaş suçu örneği olarak nitelendirdi. Ayrıca ABD ve Fransa'nın, ateşkesin garantörleri ve gözlemcileri olarak sorumluluğunu vurguladı.

Bekaî, işgalci güçlerin Güney Lübnan’daki varlığının, bu rejimin Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik askeri saldırılarının devamı anlamına geldiğini belirtti. Ateşkes anlaşmasının garantörleri, Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanlığı (UNIFIL) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, bu saldırıları sona erdirmek ve Siyonist rejimi sorumlu tutmak için etkili önlemler alması gerektiğine dikkat çekti.

İran İslam Cumhuriyeti’nin, Siyonist rejimin saldırganlığı ve yayılmacılığı karşısında Lübnan hükümetine, halkına ve direnişine tam destek verdiğini vurgulayan Bekaî, Lübnan halkının işgalci rejime karşı gösterdiği cesaret ve direnişi övdü. Ayrıca, başta İslam ümmetinin gururu Şehit Seyyid Hasan Nasrallah olmak üzere direniş şehitlerinin ve Güney Lübnan'da Pazar günü şehit düşenleri andı ve yaralılara acil şifalar diledi.